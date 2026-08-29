Врач перечислил первые симптомы лихорадки Эбола

Повышение температуры и появление боли в горле у россиян, которые вернулись из стран с массовыми случаями заболевания лихорадкой Эбола, может быть связано с заражением инфекцией, в этом случае гражданам следует срочно вызвать скорую помощь. Об этом заявил главный врач Оренбургской больницы имени Пирогова Денис Дурченков в беседе с РИА Новости.

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По словам эксперта, после прибытия в РФ из стран Африки, где в основном наблюдается эпидемия заболевания, необходимо следить за своим состоянием здоровья в течение как минимум трех недель. При первых симптомах лихорадки Эбола - температуре и боли в горле - нужно обратиться в скорую помощь.

«Важно сообщить медикам о своих симптомах и о дате прибытия из эндемичных районов по лихорадке Эболы», - подчеркнул Дурченков.

Он указал, что россиянам не нужно самостоятельно идти в поликлинику, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал завоз Эболы в Россию маловероятным.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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