Аксаков: Цена подключения банков к цифровому рублю будет снижаться

Как отметил парламентарий, Банк России, кредитные организации и IT-компании ищут возможности для разработки готовых технических решений, которые банки могли бы использовать для внедрения цифровой валюты.

«Цена подключения к платформе для банков будет снижаться, но для этого еще нужно проделать большую работу совместно с рынком», - подчеркнул Аксаков.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что цифровой рубль – это только средство расчета, сбережения в такой валюте категорически исключатся.

