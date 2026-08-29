Аксаков: Цена подключения банков к цифровому рублю будет снижаться
Цена подключения российских банков к платформе цифрового рубля будет снижаться. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, Банк России, кредитные организации и IT-компании ищут возможности для разработки готовых технических решений, которые банки могли бы использовать для внедрения цифровой валюты.
«Цена подключения к платформе для банков будет снижаться, но для этого еще нужно проделать большую работу совместно с рынком», - подчеркнул Аксаков.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что цифровой рубль – это только средство расчета, сбережения в такой валюте категорически исключатся.
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