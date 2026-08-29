Минпросвещения в 2027 году обновит стандарт обучения в начальных классах

«Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», - отметил министр.

Изменения необходимы, чтобы синхронизировать знания, которые ученики получают в 1-4 классах и на других уровнях образования, и обеспечить плавный переход от дошкольного к школьному обучению.

Ранее Кравцов сообщил, что в 2026/2027 учебном году для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

