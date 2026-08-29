Минпросвещения в 2027 году обновит стандарт обучения в начальных классах
Минпросвещения намерено обновить стандарт обучения в 1-4-х классах школ в следующем году. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
«Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», - отметил министр.
Изменения необходимы, чтобы синхронизировать знания, которые ученики получают в 1-4 классах и на других уровнях образования, и обеспечить плавный переход от дошкольного к школьному обучению.
Ранее Кравцов сообщил, что в 2026/2027 учебном году для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.
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