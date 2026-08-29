СМИ заявили о возможном участии главы Пентагона в президентских выборах в США
Глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал с ближайшим окружением возможность претендовать на пост президента США в 2028 году. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники.
Как отмечает телеканал, военный министр и его жена Дженнифер в течение нескольких месяцев обдумывают вариант участия в президентской гонке. По их мнению, Хегсет обладает качествами, которые принесли американскому президенту Дональду Трампу популярность в рядах движения MAGA («Сделаем Америку вновь великой»).
В то же время помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные NBC News. Он указал, что Хегсет не участвует в гонке за пост главы государства, главный приоритет министра - руководство Пентагоном, а «все иные спекуляции глупы».
Между тем СМИ сообщили, что Дональд Трамп заявил о желании видеть своим преемником на выборах 2028 года вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ заявили о возможном участии главы Пентагона в президентских выборах в США
- Минпросвещения в 2027 году обновит стандарт обучения в начальных классах
- Трамп заявил о заключении сделки с Венесуэлой по ее нефтяным резервам
- Врач перечислил первые симптомы лихорадки Эбола
- Минприроды рассказало о запасах угля в России
- В Стамбуле при столкновении трамваев пострадали 11 человек
- На Украине признали уничтожение почти 90% складов для товаров
- Премьер-министр Украины сообщил детали крупного пожара под Киевом
- Власти Крыма пока не ждут снижения цен на бензин ниже 100 рублей
- Российским фигуристам усложнили путь к участию в Гран-при