Украинские политологи: В Киеве нет паники на фоне вбросов СМИ о «бегстве олигархов»

В Киеве нет никакой паники, несмотря на информацию СМИ об отъезде из Украины бизнесменов, сообщили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинские политологи Руслан Бортник и Александр Охрименко.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину на фоне предположений западных СМИ о том, что «российское вторжение» начнется на неделе с 14 февраля. Кроме того, журналисты утверждают, что страну якобы покидают бизнесмены и олигархи.