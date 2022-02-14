Украинские политологи: В Киеве нет паники на фоне вбросов СМИ о «бегстве олигархов»

Менее полвины украинцев верят в вероятность войны, их больше беспокоят курс гривны и забастовка таксистов, рассказал НСН Руслан Бортник.

В Киеве нет никакой паники, несмотря на информацию СМИ об отъезде из Украины бизнесменов, сообщили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинские политологи Руслан Бортник и Александр Охрименко.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину на фоне предположений западных СМИ о том, что «российское вторжение» начнется на неделе с 14 февраля. Кроме того, журналисты утверждают, что страну якобы покидают бизнесмены и олигархи.

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«Это может быть, как частью информационной истерики, вызванной публикациями американских СМИ и поведением США в целом, так и элементом подготовки какой-то эскалации – внутренней и внешней. Но паника продолжается в основном в медиа, в обществе паники не наблюдается, оно живет своими интересами», - сказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, те кто боялся войны, уже давно уехал, а киевлян больше беспокоит не гипотетический конфликт, а забастовка таксистов.

«В вероятность войны или какой-то эскалации, по разным опросам, верят от 17 до 49% украинцев, то есть меньше половины. Нет никаких очередей за продуктами или в паспортные столы. Украинцев сегодня больше волнуют быстрая девальвация гривны, забастовка таксистов в Киеве и возможные проблемы с авиасообщением. Украинцы привыкли к «войне», эта ситуация длится с октября, и те граждане, которые действительно боялись, начали выезжать уже давно, какой–то новой волны нет», - рассказал политолог.

Со своей стороны, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подтвердил «Радиоточке НСН», что ничего неординарного в Киеве не происходит.

«Обстановка спокойная, паники нет. На фоне страшилок в СМИ ничего необычного в Киеве нет. Да, на сегодняшний момент, есть задание поднимать панику, но не надо обращать внимание на вбросы», - сказал Охрименко.
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При этом он указал, что «информацию о том, что убегают», сообщило СМИ, занимавшееся дезинформацией еще во времена Майдана.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал «Радиоточке НСН» о трех возможных сценариях развития событий в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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