Пушилин: ВС РФ осталось 30 км до Славянска, 16 км до Красного Лимана
Освобождение села Закотное создаёт для российских войск благоприятные условия для дальнейшего продвижения к Славянску, до которого осталось около 30 км и Красному Лиману (всего 16 км). Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем канале на платформе Max.
По его словам, ВС РФ также перекрыли важную логистическую линию противника между Артемовском и Славянском, взяв под контроль село Приволье, расположенное в 19 км от Славянска.
Накануне подразделения Южной группировки войск освободили Приволье, а днём ранее - Закотное.
В середине декабря 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска. Этот успех позволил российским силам продвинуться с северо-восточного направления к Славянско-Краматорской агломерации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
