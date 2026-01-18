Пушилин: ВС РФ осталось 30 км до Славянска, 16 км до Красного Лимана

По его словам, ВС РФ также перекрыли важную логистическую линию противника между Артемовском и Славянском, взяв под контроль село Приволье, расположенное в 19 км от Славянска.

Накануне подразделения Южной группировки войск освободили Приволье, а днём ранее - Закотное.

В середине декабря 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска. Этот успех позволил российским силам продвинуться с северо-восточного направления к Славянско-Краматорской агломерации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».