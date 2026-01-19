ЦБ: Золотой запас России достиг рекордных значений

Это произошло исключительно благодаря масштабному росту котировок драгметалла. На 1 января 2026 года оценка золотого запаса достигла $326,5 млрд против $195,7 млрд годом ранее. Цена тройской унции за год выросла в 1,7 раза — с $2,6 до $4,4 тысячи. При этом в физическом выражении объем запаса незначительно сократился (на 0,2 млн унций, или около 6,2 тонны), составив к концу года 74,8 млн тройских унций (2326,5 тонны).

Доля золота в общем объеме резервов ЦБ к началу 2026 года составила 43,3%. Стоимость валютной составляющей увеличилась лишь на 3,6%, достигнув $428,3 млрд.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран с самыми большими запасами золота в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

