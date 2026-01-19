Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе

По его словам, эти изменения носят комплексный характер и призваны повысить эффективность судов. Главными задачами он видит сохранение профессионалов и привлечение новых управленческих кадров.

В частности, обновление в экономической коллегии ВС направлено на то, чтобы судьи могли работать со сложными межотраслевыми делами. Аналогичные требования планируется предъявлять ко всей арбитражной системе.

Параллельно был пересмотрен состав Научно-консультативного совета при ВС: из него исключили ученых, которые также работали адвокатами или представителями в судах. Это, как указал Краснов, сделано для полного устранения потенциального влияния на правовые позиции Верховного суда.

Ранее Краснов заявил, что возвращение смертной казни невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

