Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь

Глава Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в крещенских купаниях, сообщает «РЕН ТВ».

Россиянам назвали абсолютные противопоказания для крещенских купаний

Он окунулся в ледяную прорубь. Во время купаний рядом с главой государства был его шпиц по имени Умка. Собака не отходила от хозяина даже после того, как он вышел из проруби.

После этого политик наколол дров, а затем отправился попариться в баню.

Ранее в РПЦ призвали не путать Крещенские купания с моржеванием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
