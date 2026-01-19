Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь

Он окунулся в ледяную прорубь. Во время купаний рядом с главой государства был его шпиц по имени Умка. Собака не отходила от хозяина даже после того, как он вышел из проруби.

После этого политик наколол дров, а затем отправился попариться в баню.

Ранее в РПЦ призвали не путать Крещенские купания с моржеванием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

