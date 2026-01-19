Президент Ирана: Атака на верховного лидера равносильна войне
19 января 202602:31
Нападение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи равнозначно полномасштабной войне, сообщил в соцсети X президент страны Масуд Пезешкиан.
По его словам, если существуют трудности в жизни иранского народа, то одной из главных их причин является вражда и античеловеческие санкции правительства США и его союзников.
Пезешкиан подчеркнул, что нападение на верховного лидера равносильно полномасштабной войне против Ирана.
Ранее состоялся телефонный разговор президентов РФ и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
