«Сделаем Европу бедной снова»: Медведев объяснил, что значит MAGA для европейцев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что значит американский лозунг MAGA для европейцев. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Сделаем Америку великой снова (MAGA) = Сделаем Данию маленькой снова (MDSA) = Сделаем Европу бедной снова (MEPA). Эта идея дошла до вас только сейчас, глупцы?", - написал Медведев на английском языке.
Ранее сегодня Медведев заявил, что абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться.
17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлин в размере 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти пошлины, по его словам, впоследствии вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка по покупке Гренландии Соединёнными Штатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
