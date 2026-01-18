«Сделаем Европу бедной снова»: Медведев объяснил, что значит MAGA для европейцев

"Сделаем Америку великой снова (MAGA) = Сделаем Данию маленькой снова (MDSA) = Сделаем Европу бедной снова (MEPA). Эта идея дошла до вас только сейчас, глупцы?", - написал Медведев на английском языке.

Ранее сегодня Медведев заявил, что абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлин в размере 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Эти пошлины, по его словам, впоследствии вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка по покупке Гренландии Соединёнными Штатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».