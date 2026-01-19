Страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии

В числе осудивших действия Вашингтона - Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция. Из совместного заявления стран следует, что угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации.

Отмечается, что страны намерены сохранить свой суверенитет. При этом подчеркивается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за применение нового торгового инструмента Евросоюза в связи с введением США пошлин против ряда европейских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

