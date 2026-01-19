Страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии
Восемь стран Североатлантического альянса опубликовали совместное заявление, в котором расценили угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины из-за Гренландии как подрыв основ трансатлантического партнерства, сообщают «Известия».
В числе осудивших действия Вашингтона - Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция. Из совместного заявления стран следует, что угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации.
Отмечается, что страны намерены сохранить свой суверенитет. При этом подчеркивается, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за применение нового торгового инструмента Евросоюза в связи с введением США пошлин против ряда европейских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: Золотой запас России достиг рекордных значений
- Страны НАТО осудили угрозы США пошлинами из-за Гренландии
- Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе
- СМИ: Макрон хочет ответить на пошлины Трампа «торговой базукой»
- На Солнце произошла первая в 2026 году вспышка последнего класса мощности
- Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь
- «Сделаем Европу бедной снова»: Медведев объяснил, что значит MAGA для европейцев
- Пушилин: ВС РФ осталось 30 км до Славянска, 16 км до Красного Лимана
- СМИ: Европа опасается, что придется создавать собственный военный альянс вместо НАТО
- Вяльбе: Российские лыжники больше не получат нейтральный статус от FIS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru