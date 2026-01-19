На Солнце произошла первая в 2026 году вспышка последнего класса мощности

Солнечная вспышка высочайшего, Х класса зафиксирована вечером 18 января, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

«На Солнце произошла первая в году вспышка высшего балла X», — следует из заявления. Событие произошло в центре видимого солнечного диска напротив Земли. По словам ученых, существует высокая вероятность воздействия на Землю. С начала года уже произошли несколько сильных явлений класса М.

Ранее на Солнце произошел крупный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

