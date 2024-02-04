Белый дом заявил о невмешательстве в ситуацию с возможной отставкой Залужного

Соединенные Штаты не намерены влиять на возможное решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он назвал кадровые перестановки в ВСУ делом украинского правительства. По словам Салливана, Белый дом остался в стороне от решения по Залужному.

Представитель администрации США добавил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не намерен вмешиваться во внутриукраинские дела.

Об отставке Залужного 29 января сообщили украинские СМИ. Позже минобороны страны опровергло информацию, напоминает «Радиоточка НСН».

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