Белый дом заявил о невмешательстве в ситуацию с возможной отставкой Залужного

Он назвал кадровые перестановки в ВСУ делом украинского правительства. По словам Салливана, Белый дом остался в стороне от решения по Залужному.

Представитель администрации США добавил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не намерен вмешиваться во внутриукраинские дела.

Об отставке Залужного 29 января сообщили украинские СМИ. Позже минобороны страны опровергло информацию, напоминает «Радиоточка НСН».

