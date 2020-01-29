Сам запутался. Как Кравчук защищал Зеленского в споре о Второй мировой войне
Нынешний президент Украины назвал СССР одним из инициаторов Второй мировой войны, а экс-глава государства в эфире НСН призвал эту тему закрыть.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук оправдал слова Зеленского, заявившего, что ко Второй мировой войне привел сговор СССР и фашистской Германии.
«Я изучил процитированную речь господина Зеленского. Он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между СССР и Германией был заключен союз. Вот что говорил Зеленский, он никого не обвинял», — заявил экс-глава Украины.
Кравчук отметил, что создание союза обсуждалось на встрече между Гитлером и Сталиным во Львове, что, по мнению политика, закреплено документом и «не является секретом». Такое заявление было сделано во время ток-шоу в эфире российского канала. И подобное высказывание вызвало недоумение у экспертов, которые отметили, что встречи во Львове не было.
В день эфира НСН также дозвонилась Леониду Кравчуку, чтобы обсудить речь нынешнего главы государства и его обвинений в адрес СССР в развязывании войны. Лейтмотивом комментария к этой теме у Кравчука стал призыв временно оставить всем заинтересованным политикам эту тему, потому что она очень болезненная и конфликтная.
«Мое мнение такое: не надо нам обострять ситуацию заявлениями России, Польши, Украины. Надо выждать, пока это уляжется всё, расставятся все акценты. Считаю, что без агрессивной позиции Гитлера не было бы войны, но и Сталин тоже виноват, если бы не стал вмешиваться в раздел Европы, ситуация могла бы развиваться по-иному», - считает бывший политик.
А вот глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил НСН, что после таких слов Зеленского он и руки ему не подаст, даже если тот будет настаивать.
«Считаю, что своим выступлением в Польше Зеленский перешел "красную линию". Он перешел в формат человека, которому я руку не подам, даже, если он сильно захочет. Считаю, что таких людей [которые не подадут руки Зеленскому] должно быть много. Но, видимо, украинцам нужны еще исторические факты, чтобы они поняли свою ошибку, выбрав такого парня в президенты», - резюмировал Михаил Погребинский.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией виноват СССР. В ходе совместного брифинга с польским президентом Анджеем Дудом украинский политик добавил, что Польша первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов.
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