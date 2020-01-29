Сам запутался. Как Кравчук защищал Зеленского в споре о Второй мировой войне

Экс-президент Украины Леонид Кравчук оправдал слова Зеленского, заявившего, что ко Второй мировой войне привел сговор СССР и фашистской Германии.

«Я изучил процитированную речь господина Зеленского. Он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между СССР и Германией был заключен союз. Вот что говорил Зеленский, он никого не обвинял», — заявил экс-глава Украины.

Кравчук отметил, что создание союза обсуждалось на встрече между Гитлером и Сталиным во Львове, что, по мнению политика, закреплено документом и «не является секретом». Такое заявление было сделано во время ток-шоу в эфире российского канала. И подобное высказывание вызвало недоумение у экспертов, которые отметили, что встречи во Львове не было.

В день эфира НСН также дозвонилась Леониду Кравчуку, чтобы обсудить речь нынешнего главы государства и его обвинений в адрес СССР в развязывании войны. Лейтмотивом комментария к этой теме у Кравчука стал призыв временно оставить всем заинтересованным политикам эту тему, потому что она очень болезненная и конфликтная.

«Мое мнение такое: не надо нам обострять ситуацию заявлениями России, Польши, Украины. Надо выждать, пока это уляжется всё, расставятся все акценты. Считаю, что без агрессивной позиции Гитлера не было бы войны, но и Сталин тоже виноват, если бы не стал вмешиваться в раздел Европы, ситуация могла бы развиваться по-иному», - считает бывший политик.