Погребинский объявил Зеленского нерукопожатным из-за обвинений в адрес СССР

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил политик во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

Станет ли такое обвинение со стороны Зеленского очередным шагом к полному разрыву отношений России и Украины НСН спросила у главы киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

«Такие заявления, конечно, негативно отражаются на отношениях с Россией. Но в Москве, я думаю, понимают, что они имеют дело с человеком, который своих взглядов не имеет. Сегодня он может подержать одну позицию, завтра – другую. Что же поделать, если в президенты страна выбрала такого чудака, странного человека», - полагает эксперт.