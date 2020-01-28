Погребинский объявил Зеленского нерукопожатным из-за обвинений в адрес СССР
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии заявил НСН, что Украина расплачивается за то, что выбрала в президенты такого странного человека, как Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил политик во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.
Станет ли такое обвинение со стороны Зеленского очередным шагом к полному разрыву отношений России и Украины НСН спросила у главы киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
«Такие заявления, конечно, негативно отражаются на отношениях с Россией. Но в Москве, я думаю, понимают, что они имеют дело с человеком, который своих взглядов не имеет. Сегодня он может подержать одну позицию, завтра – другую. Что же поделать, если в президенты страна выбрала такого чудака, странного человека», - полагает эксперт.
Также президент Зеленский заявил, что ввод советских войск в Польшу в 1939 году привел к «запуску смертоносного маховика Холокоста». При этом украинский политик призвал мир к сплочённости и заявил, что спасти человечество от страданий возможно только общими усилиями.
«Считаю, что своим выступлением в Польше Зеленский перешел "красную линию". Он перешел в формат человека, которому я руку не подам, даже, если он сильно захочет. Считаю, что таких людей должно быть много. Но, видимо, украинцам нужны еще исторические факты, чтобы они поняли свою ошибку, выбрав такого парня в президенты», - резюмировал Михаил Погребинский.
Ранее в эфире НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал глав России, Украины и Польши взять паузу в споре о виновниках начала Второй Мировой войны. По мнению экс-политика, мир и без того находится на грани катастрофы и не нужно провоцировать новые конфликты.
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