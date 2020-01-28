Кравчук призвал Путина, Зеленского и Дуду перестать поднимать тему Второй Мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил в Польше во время своего визита. Киев, по словам главы государства, поддерживает позицию Варшавы, возлагающей ответственность за начало Второй мировой войны на СССР.

Бывший прeзидeнт Украины Лeонид Кравчук, обсуждая с НСН это заявление, уверен, что всем политикам нужно взять паузу в этом вопросе.

«Мое мнение такое: не надо нам обострять ситуацию заявлениями России, Польши, Украины. Надо выждать, пока это уляжется всё, расставятся все акценты. Считаю, что без агрессивной позиции Гитлера не было бы войны, но Сталин тоже виноват, если бы не стал вмешиваться в раздел Европы, ситуация могла бы развиваться по-иному», - считает бывший политик.