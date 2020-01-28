Кравчук призвал Путина, Зеленского и Дуду перестать поднимать тему Второй Мировой войны
После высказывания Зеленского о развязавшем Вторую Мировую войну Советском союзе экс-президент Украины в интервью НСН посоветовал политикам перестать муссировать эту тему.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил в Польше во время своего визита. Киев, по словам главы государства, поддерживает позицию Варшавы, возлагающей ответственность за начало Второй мировой войны на СССР.
Бывший прeзидeнт Украины Лeонид Кравчук, обсуждая с НСН это заявление, уверен, что всем политикам нужно взять паузу в этом вопросе.
«Мое мнение такое: не надо нам обострять ситуацию заявлениями России, Польши, Украины. Надо выждать, пока это уляжется всё, расставятся все акценты. Считаю, что без агрессивной позиции Гитлера не было бы войны, но Сталин тоже виноват, если бы не стал вмешиваться в раздел Европы, ситуация могла бы развиваться по-иному», - считает бывший политик.
«Нужно ли было Владимиру Зеленскому говорить на эту тему? Считаю, что он не мог обойти внимание эту проблематику, будучи в Польше»
Напомним, ранее польский сейм принял резолюцию о противодействии манипулированию историей. В документе прописано, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание мировой войны.
А премьер Польши Матеуш Моравецки ранее назвал пакт Молотова — Риббентропа фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, а также обвинил современные власти России в попытках оправдать сталинизм.
«Сказать, что Польша стала причиной Второй мировой войны, я бы не смог. Ключевой момент здесь - пакт Молотова-Риббентропа. Я слушал выступление Владимира Путина перед главами СНГ, когда он изложил российскую позицию, где президент России в некоторой степени обвинил Польшу в развязывании войны. Считаю, что не нужно было Владимиру Владимировичу читать лекцию по этому вопросу в такое сложное время для нынешнего будущего мира. Президент Польши Анджей Дуда, что естественно, с таким обвинением не согласился,- вспомнил Леонид Кравчук.
Удивительно, но в речи Зеленского его предшественник явного противоречия не увидел. Киев возлагает вину на Советский Союз, но при этом Украина в те годы являлась его частью, второй по величине и населению союзной республикой.
Леонид Кравчук в ответ парирует, что документы подписывала Москва, украинские руководители в этом участия не принимали, а значит, и ответственности не несут.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о том, что что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что «ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения» о соответствующих исторических событиях.
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