Песков: Зеленский оскорбил жителей СНГ словами о Второй мировой

Также в Кремле заявили, что слова Зеленского оскорбительны для десятков миллионов жителей СНГ, чьи предки отдали свои жизни в годы Второй мировой.

В свою очередь депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская завила, что подобные обвинения со стороны Зеленского говорят о том, что он лишился рассудка, отмечает Ura.ru.

Ранее в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что сговор «тоталитарных» режимов привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам устроить Холокост в Евпропе, сообщает Газета.ру

