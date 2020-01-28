Песков: Зеленский оскорбил жителей СНГ словами о Второй мировой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Последний ранее возложил на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны.
Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с позицией Зеленского, которая, по словам Пескова, солидаризируется с «крайне ошибочной» точкой зрения нынешнего руководства Польши.
Также в Кремле заявили, что слова Зеленского оскорбительны для десятков миллионов жителей СНГ, чьи предки отдали свои жизни в годы Второй мировой.
В свою очередь депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская завила, что подобные обвинения со стороны Зеленского говорят о том, что он лишился рассудка, отмечает Ura.ru.
Ранее в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что сговор «тоталитарных» режимов привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам устроить Холокост в Евпропе, сообщает Газета.ру
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