Хорошая мина при плохой игре. На Украине опровергают заявление Шойгу о контроле ВС РФ над Лисичанском

Советник министра обороны Украины Юрий Сак пытается опровергнуть данные министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Лисичанска.

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По словам Сака, Лисичанск «не находится под полным контролем» российских военных и союзных сил.

«Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их», — цитирует его Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.



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ФОТО: РИА Новости
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