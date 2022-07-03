Хорошая мина при плохой игре. На Украине опровергают заявление Шойгу о контроле ВС РФ над Лисичанском
Советник министра обороны Украины Юрий Сак пытается опровергнуть данные министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Лисичанска.
По словам Сака, Лисичанск «не находится под полным контролем» российских военных и союзных сил.
«Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их», — цитирует его Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru