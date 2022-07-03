Хорошая мина при плохой игре. На Украине опровергают заявление Шойгу о контроле ВС РФ над Лисичанском

МО: ВС РФ полностью заняли территорию ЛНР Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погиб один гражданин РФ и трое украинцев Шольц: ФРГ обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности после окончания спецоперации ВС РФ СМИ: британский режиссер Брук скончался в Париже в возрасте 97 лет Синоптик: температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1-1,5 градуса