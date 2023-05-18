Причиной схода вагонов с рельсов в Крыму стал взрыв
18 мая 202312:12
Причиной схода вагонов с рельсов в Крыму стал взрыв, заявил спикер местного парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что подрыв случился при «вмешательстве посторонних лиц», на месте работают силовики.
На перегоне в Симферопольском районе сошли с рельсов восемь вагонов с зерном. Пострадавших нет. Восстановить железнодорожное полотно планируется к вечеру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru