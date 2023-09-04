Не интеллект вовсе: Полковник Калмыков указал на незаурядность новых дронов ВСУ

«В России есть такие дроны, широкая линейка беспилотников, которая применяется в том числе и в зоне спецоперации. Точно «Ланцеты» есть. Разведывательные ударные беспилотники, которые самостоятельно выявляют цели, передают их на командный пункт. Есть беспилотник, который может сам атаковать, например, "Герань"», - рассказал собеседник НСН.

По его словам, технические возможности новых украинских беспилотников не являются искусственным интеллектом как таковым.



«Это в принципе не искусственный интеллект. Сейчас просто это на слуху, мало кто понимает, о чем идет речь. Есть уже, конечно, и такие разработки, недавно испытали вроде в США. Такой беспилотник сам принимает решение, атаковать или нет. Ну вот в США во время испытаний он принял решение атаковать оператора. Вышел из-под контроля, можно сказать. Это вещь опасная, все-таки рановато нам такие технологии внедрять. Насколько я знаю, технологий, чтобы беспилотник сам принимал решение атаковать или не атаковать объект, пока нет в серийном производстве. А просто распознать цели и передать координаты - это не искусственный интеллект, такое уже давно есть. Случаи ошибок, конечно, всегда есть», - отметил Калмыков.