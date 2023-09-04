Не интеллект вовсе: Полковник Калмыков указал на незаурядность новых дронов ВСУ
Просто распознать цели и передать координаты - это не искусственный интеллект, такое уже давно есть, заявил в эфире НСН полковник запаса Павел Калмыков.
В мире нет серийного производства беспилотников в искусственным интеллектом, заявил в интервью НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
Ранее Минобороны Украины передало ВСУ беспилотники Saker Scout, которые наделены искусственным интеллектом (ИИ). В заявлении уточняется, что дроны имеют дальность полета до десяти километров. Благодаря ИИ беспилотники могут самостоятельно распознавать и фиксировать местоположение техники, после чего дрон передает сведения в командный пункт, где уже принимаются дальнейшие решения.
«В России есть такие дроны, широкая линейка беспилотников, которая применяется в том числе и в зоне спецоперации. Точно «Ланцеты» есть. Разведывательные ударные беспилотники, которые самостоятельно выявляют цели, передают их на командный пункт. Есть беспилотник, который может сам атаковать, например, "Герань"», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, технические возможности новых украинских беспилотников не являются искусственным интеллектом как таковым.
«Это в принципе не искусственный интеллект. Сейчас просто это на слуху, мало кто понимает, о чем идет речь. Есть уже, конечно, и такие разработки, недавно испытали вроде в США. Такой беспилотник сам принимает решение, атаковать или нет. Ну вот в США во время испытаний он принял решение атаковать оператора. Вышел из-под контроля, можно сказать. Это вещь опасная, все-таки рановато нам такие технологии внедрять. Насколько я знаю, технологий, чтобы беспилотник сам принимал решение атаковать или не атаковать объект, пока нет в серийном производстве. А просто распознать цели и передать координаты - это не искусственный интеллект, такое уже давно есть. Случаи ошибок, конечно, всегда есть», - отметил Калмыков.
Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов», передает «Радиоточка НСН». Портал Interia сообщил, что дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии. Отмечается, что беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российских военных.
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