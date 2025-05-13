Госдума приняла закон о локализации автомобилей такси
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает определённый набор требований к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, для включения в соответствующий реестр совокупное количество баллов локализации той или иной модели авто должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному кабмином РФ для госзакупок, транспортное средство должно быть произведено в рамках специнвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако в Калининградской области и Сибирском федеральном округе он начнёт действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке - с 1 марта 2030 года.
При этом с 1 января 2033 года при внесении в реестр будут учитываться только баллы локализации.
Ранее президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой пересмотреть проект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей использовать автомобили исключительно российской сборки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru