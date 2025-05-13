СМИ: Келлог и Уиткофф отправятся в Турцию на переговоры между РФ и Украиной

Собеседники агентства также утверждают, что на встречу в Стамбул также прилетит ещё один спецпосланник Дональда Трампа - Стив Уиткофф.

Какие-либо подробности их поездки в Турцию не сообщаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая, сообщает RT.

