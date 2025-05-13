СМИ: Келлог и Уиткофф отправятся в Турцию на переговоры между РФ и Украиной
Спецпосланник президента США Кит Келлог отправится в Турцию на возможные переговоры между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Собеседники агентства также утверждают, что на встречу в Стамбул также прилетит ещё один спецпосланник Дональда Трампа - Стив Уиткофф.
Какие-либо подробности их поездки в Турцию не сообщаются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врачи поликлиники в Минусинске записывались друг к другу на прием
- Депутат Останина призвала лишить Депардье российского гражданства
- Россиянам назвали симптомы энцефалита
- Путин призвал не пускать обратно в РФ невыгодные для страны компании
- Природный пожар подступил к городу Циолковский у космодрома Восточный
- Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России
- Путин рассказал о числе добровольцев на СВО
- СМИ: Келлог и Уиткофф отправятся в Турцию на переговоры между РФ и Украиной
- В АТОР назвали ТОП-5 популярных у россиян летних зарубежных направлений
- Гребцы из РФ отказались подписывать политическую декларацию ради Еврочемпионата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru