СМИ: Келлог и Уиткофф отправятся в Турцию на переговоры между РФ и Украиной

Спецпосланник президента США Кит Келлог отправится в Турцию на возможные переговоры между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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Собеседники агентства также утверждают, что на встречу в Стамбул также прилетит ещё один спецпосланник Дональда Трампа - Стив Уиткофф.

Какие-либо подробности их поездки в Турцию не сообщаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, 15 мая, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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