Гребцы из РФ отказались подписывать политическую декларацию ради Еврочемпионата
Члены сборной России по гребле отказались выступать на чемпионате Европы в Польше из-за требования подписать политическую декларацию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин.
По его словам, в документе было три пункта. В частности, это подтверждение того, что спортсмен не получает финансирования от государства или спонсоров, связанных с государством.
«А третий пункт, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать спецоперацию на Украине и, соответственно, госполитику главы государства», — пояснил Свирин.
Он добавил, что в результате российские гребцы отказались от участия в континентальном первенстве.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие российских спортсменов в нейтральном статусе в командных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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