Гребцы из РФ отказались подписывать политическую декларацию ради Еврочемпионата

По его словам, в документе было три пункта. В частности, это подтверждение того, что спортсмен не получает финансирования от государства или спонсоров, связанных с государством.

«А третий пункт, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать спецоперацию на Украине и, соответственно, госполитику главы государства», — пояснил Свирин.

Он добавил, что в результате российские гребцы отказались от участия в континентальном первенстве.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участие российских спортсменов в нейтральном статусе в командных соревнованиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

