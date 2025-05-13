Депутаты усилили ответственность за нарушение требований о защите информации

Документ вносит поправки в статью КоАП РФ «Нарушение правил защиты информации». Согласно одобренному законопроекту, штрафы, которые в настоящее время не превышают 15 тысяч рублей, будут увеличены до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Также до 100 тысяч рублей вырастут штрафы за нарушение требований о защите информации, которая составляет гостайну (в случае отсутствия признаков уголовного преступления), и за использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты подобной информации.

Ранее технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин заявил, что почти все данные об экономически активных гражданах попали в сеть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

