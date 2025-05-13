Кардинал из Гонконга не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским

По его словам, Чжоу назвал отказ от изучения итальянского языка страховкой, котороя защитит его от избрания понтификом.

«И это очевидно: папа должен знать итальянский язык, и оказалось, что папа Лев прекрасно владеет итальянским», – заключил Липке.

Ранее в Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

