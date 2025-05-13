Кардинал из Гонконга не учил итальянский язык, чтобы не стать папой римским
Гонконгский кардинал Стефан Чжоу решил специально не учить итальянский язык, чтобы его не избрали папой римским. Об этом РИА Новости рассказал генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Штефан Липке.
По его словам, Чжоу назвал отказ от изучения итальянского языка страховкой, котороя защитит его от избрания понтификом.
«И это очевидно: папа должен знать итальянский язык, и оказалось, что папа Лев прекрасно владеет итальянским», – заключил Липке.
Ранее в Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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