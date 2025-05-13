В АТОР назвали ТОП-5 популярных у россиян летних зарубежных направлений
Самым популярным у россиян направлением для летнего зарубежного отдыха стала Турция. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По её словам, отдых в Турции вряд ли потеряет свою популярность в ближайшее время, так как в прошлом году турпоток из России в эту страну составил около шести млн человек.
«Также в число популярных направлений входят Египет, ОАЭ и Таиланд», - отметила она.
Ломидзе добавила, что пятое место в списке делят Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Вьетнам.
Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что за последние две недели бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru