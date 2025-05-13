В АТОР назвали ТОП-5 популярных у россиян летних зарубежных направлений

По её словам, отдых в Турции вряд ли потеряет свою популярность в ближайшее время, так как в прошлом году турпоток из России в эту страну составил около шести млн человек.

«Также в число популярных направлений входят Египет, ОАЭ и Таиланд», - отметила она.

Ломидзе добавила, что пятое место в списке делят Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Вьетнам.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что за последние две недели бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

