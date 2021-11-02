«Шикарно подфартило»: политолог оценил новое назначение Яроша

Назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего вооруженными силами Украины повлияет только на его личные доходы, отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ультранационалист Ярош написал о своей новой должности в Facebook. Он возглавлял запрещенную в России организацию «Правый сектор», которая была одним из участников украинского Майдана в 2014 году, и называл себя командующим Украинской добровольческой армии (запрещена в РФ).