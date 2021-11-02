«Шикарно подфартило»: политолог оценил новое назначение Яроша
Ярош уже не является реальной силой в украинской политике, рассказал Александр Охрименко.
Назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего вооруженными силами Украины повлияет только на его личные доходы, отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ультранационалист Ярош написал о своей новой должности в Facebook. Он возглавлял запрещенную в России организацию «Правый сектор», которая была одним из участников украинского Майдана в 2014 году, и называл себя командующим Украинской добровольческой армии (запрещена в РФ).
«На сегодняшний момент пример Яроша показывает, что тот, кто удачно выступил на Майдане, тот останется всегда при власти. Он уже от "Правого сектора" отошел, про него уже почти забыли, но Майдан – это очень удачная площадка для карьерного роста. Герои Майдана никуда не делись. Они удачно провели мероприятия и сейчас получают за это гонорар. Сами понимаете, должность хорошая, не бесплатная. Он будет получать зарплату, на совещаниях бывать, по командировкам ездить, за границу, ему шикарно подфартило. Он уже больше бизнесмен, чиновник, чем политик. Я догадываюсь, что он жутко хотел эту должность, и он ее добился. Плюс, как я понимаю, за него просили. Когда-то он был близок к Валентину Наливайченко, но сейчас уже сложно сказать. Президент Владимир Зеленский на Майдане же не участвовал, но он не забывает друзей Майдана. Я думаю, что люди, близкие к Зеленскому, и пролоббировали его назначение», - предположил Охрименко.
Глава аналитического центра напомнил, что реальной политической силы за Ярошем уже не осталось.
«Назначение Яроша поменяет только его зарплату. На линии соприкосновения ничего не поменяется. "Сектора" давно не существует, уже давно и близко нет людей Яроша ни на Донбассе, ни возле него. Ярош остался один-единственный, и он просто себе нашел место под солнцем. Сейчас работают совсем другие структуры, которые связаны с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, он всё зачистил. А Ярош с Аваковым уже сильно разошелся. Нового наступления на Донбассе в связи с его назначением не может быть», - подытожил политолог.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что подготовка вооруженных сил России свидетельствует о том, что власти разрабатывают план на случай разворачивания военного конфликта с Украиной и НАТО в ближайшие месяцы.
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