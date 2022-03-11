Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе

Министр отметил, что «мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей».

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет не о гражданах России, а выходцах из стран Ближнего Востока.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к специальной операции на Украине.

