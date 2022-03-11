Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большое количество добровольцев из разных стран выразили желание принять участие в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок», - сказал Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.
Министр отметил, что «мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей».
Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет не о гражданах России, а выходцах из стран Ближнего Востока.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к специальной операции на Украине.
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