Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину

Президент Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к специальной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, «западные спонсоры украинского режима» не скрывают, что на территории страны действуют наемники из-за рубежа.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Ранее российский лидер заявлял, что в военной операции по демилитаризации и денацификации Украины участвуют офицеры и военнослужащие по контракту.

