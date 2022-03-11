Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину
Президент Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к специальной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил глава государства, «западные спонсоры украинского режима» не скрывают, что на территории страны действуют наемники из-за рубежа.
«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Ранее российский лидер заявлял, что в военной операции по демилитаризации и денацификации Украины участвуют офицеры и военнослужащие по контракту.
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