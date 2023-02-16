Херш: Зеленский затягивает конфликт за счет жизней украинцев

Он сослался на свои источники. Публицист заявил, что «конец близок, что теперь это только вопрос времени». Как считает Херш, конфликт до сих пор не завершен, потому что американский лидер Джо Байден решил добиться победы на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить, если Запад в кратчайшие сроки не поставит военную технику Украине.

