Херш: Зеленский затягивает конфликт за счет жизней украинцев

Продолжительность конфликта вокруг Украины зависит от того, каким количеством соотечественников готов пожертвовать президент Владимир Зеленский, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского журналиста Сеймура Херша.

Шойгу: Украина понимает невозможность победить Россию военным путём

Он сослался на свои источники. Публицист заявил, что «конец близок, что теперь это только вопрос времени». Как считает Херш, конфликт до сих пор не завершен, потому что американский лидер Джо Байден решил добиться победы на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить, если Запад в кратчайшие сроки не поставит военную технику Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры