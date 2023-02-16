Херш: Зеленский затягивает конфликт за счет жизней украинцев
Продолжительность конфликта вокруг Украины зависит от того, каким количеством соотечественников готов пожертвовать президент Владимир Зеленский, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского журналиста Сеймура Херша.
Он сослался на свои источники. Публицист заявил, что «конец близок, что теперь это только вопрос времени». Как считает Херш, конфликт до сих пор не завершен, потому что американский лидер Джо Байден решил добиться победы на Украине.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить, если Запад в кратчайшие сроки не поставит военную технику Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
- В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
- Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
- В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
- Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке
- В мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности
- Экспорт российской нефти приблизился к историческому максимуму
- Землетрясение произошло у берегов Филиппин
- СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти
- «Находится в бессилии»: дипломат Гаврилов заявил о неспособности НАТО справиться с заказами для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru