Шойгу: Украина понимает невозможность победить Россию военным путём
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска продолжают наносит удары по мирному населению, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания он отметил, что украинское руководство понимает невозможность победить Россию военным путём, поэтому прибегает к «преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах РФ».
«Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах», - указал министр.
Ранее Шойгу заявил, что в результате наступательных действий Вооружённые силы РФ освободили на донецком и запорожском направлениях Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, сообщает НСН.
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