Шойгу: Украина понимает невозможность победить Россию военным путём

В ходе селекторного совещания он отметил, что украинское руководство понимает невозможность победить Россию военным путём, поэтому прибегает к «преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах РФ».

«Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах», - указал министр.

Ранее Шойгу заявил, что в результате наступательных действий Вооружённые силы РФ освободили на донецком и запорожском направлениях Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, сообщает НСН.

