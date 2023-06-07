Он отметил, что Блинкен превзошел самого себя в ярости своей приверженности боевым действиям на Украине. По словам Херша, Блинкен также искажал информацию о положении дел в мире, когда рассказывал аудитории в Хельсинки о «международной изоляции» России.

Ранее, в середине мая, Сеймур Херш сообщал, что группа стран втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на территории страны. По его словам, ряд государств во главе с Польшей выступают за завершение боевых действий и призывают украинского лидера пойти на это даже ценой отставки, сообщает «Радиоточка НСН».

