Херш: большинство стран поддерживают спецоперацию
Большинство стран и населения мира поддерживает проведение спецоперации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского журналиста-расследователя Сеймура Херша.
В особенности он отметил большую долю таких стран в Африке и Азии, так как они перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими. Журналист указал, что больше, чем половины населения Земли поддерживают Москву в конфликте.
Херш также считает, что санкции хоть и отразились на жизни в России, мнение о том, что страна находится в отчаянии, ложно.
Ранее Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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