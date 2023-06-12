Херш: большинство стран поддерживают спецоперацию

В особенности он отметил большую долю таких стран в Африке и Азии, так как они перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими. Журналист указал, что больше, чем половины населения Земли поддерживают Москву в конфликте.

Херш также считает, что санкции хоть и отразились на жизни в России, мнение о том, что страна находится в отчаянии, ложно.

Ранее Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

