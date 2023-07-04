Handelsblatt: Надежды НАТО на наступление ВСУ не оправдались
Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет уже около месяца, надежды Запада на быстрое продвижение украинских военных не оправдались. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.
Отмечается, что российская армия смогла выдержать «контрудар Киева», несмотря на поставки Украине новейших систем вооружения и обучение ВСУ по стандартам стран Североатлантического альянса. При этом, по данным издания, спутниковые снимки показывают, что ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи.
Ранее, 2 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении российских сил на ряде направлений. По словам представителя ведомства, силы РФ продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru