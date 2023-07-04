Handelsblatt: Надежды НАТО на наступление ВСУ не оправдались

Отмечается, что российская армия смогла выдержать «контрудар Киева», несмотря на поставки Украине новейших систем вооружения и обучение ВСУ по стандартам стран Североатлантического альянса. При этом, по данным издания, спутниковые снимки показывают, что ВС РФ значительно укрепили свои оборонительные рубежи.

Ранее, 2 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении российских сил на ряде направлений. По словам представителя ведомства, силы РФ продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, сообщает «Радиоточка НСН».

