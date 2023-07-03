Украинский генерал Сырский заявил об угрозе наступления РФ на Часов Яр
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что бахмутское (артёмовское - прим. НСН) направление «снова стало ареной активных боевых действий», сообщает «Украинская правда».
По его словам там проходят тяжёлые бои и существует угроза наступления российских сил на подконтрольный Киеву Часов Яр, находящийся в 20 км от Артёмовска.
«Сейчас там довольно жарко», - заключил Сырский.
Ранее главнокомандующий украинскими сухопутными войсками заявил, что подразделения ВСУ приостановили продвижение у Артёмовска для восстановления боеспособности частей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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