Украинский генерал Сырский заявил об угрозе наступления РФ на Часов Яр

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что бахмутское (артёмовское - прим. НСН) направление «снова стало ареной активных боевых действий», сообщает «Украинская правда».

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По его словам там проходят тяжёлые бои и существует угроза наступления российских сил на подконтрольный Киеву Часов Яр, находящийся в 20 км от Артёмовска.

«Сейчас там довольно жарко», - заключил Сырский.

Ранее главнокомандующий украинскими сухопутными войсками заявил, что подразделения ВСУ приостановили продвижение у Артёмовска для восстановления боеспособности частей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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