Хакер: армия Украины потеряла не менее 50–70 тысяч убитыми
Потери вооруженных сил Украины составляют как минимум 50-70 тысяч убитыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
По его словам, потери гораздо выше того, что официально заявляет офис президента. «Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — сказал хакер.
В июне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации России погибли до 10 тысяч украинских военных.
Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия истощена и понесла многочисленные потери.
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