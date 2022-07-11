Хакер: армия Украины потеряла не менее 50–70 тысяч убитыми

По его словам, потери гораздо выше того, что официально заявляет офис президента. «Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — сказал хакер.

В июне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации России погибли до 10 тысяч украинских военных.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинская армия истощена и понесла многочисленные потери.

