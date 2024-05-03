ГУР Украины: Ситуация в стране может ухудшиться

Положение Украины в настоящее время такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации, сообщил изданию The Economist заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, оно может ухудшиться. Сегодня обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию». Скибицкий отметил, что полноценные переговоры с РФ могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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