ГУР Украины: Ситуация в стране может ухудшиться
Положение Украины в настоящее время такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации, сообщил изданию The Economist заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, оно может ухудшиться. Сегодня обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию». Скибицкий отметил, что полноценные переговоры с РФ могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru