Вашингтон рассчитывает на участие Москвы в переговорах по украинскому кризису

США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

В США заявили, что не видят условий для переговоров по Украине

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон рассчитывает на то, что Москва согласится на «искренние переговоры» на основе базовых принципов, закрепленных в Уставе ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость государств. Блинкен подчеркнул, что в случае подтверждения этих принципов может быть принята соответствующая резолюция, пишет РИА Новости.

При этом на 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна, запланировано проведение мирной конференции по обсуждению ситуации на Украине. Однако, как отмечается, Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что в настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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