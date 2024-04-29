Вашингтон рассчитывает на участие Москвы в переговорах по украинскому кризису
29 апреля 202418:40
США выразили надежду, что Россия проявит готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в соответствии с принципами международного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон рассчитывает на то, что Москва согласится на «искренние переговоры» на основе базовых принципов, закрепленных в Уставе ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость государств. Блинкен подчеркнул, что в случае подтверждения этих принципов может быть принята соответствующая резолюция, пишет РИА Новости.
При этом на 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна, запланировано проведение мирной конференции по обсуждению ситуации на Украине. Однако, как отмечается, Россия не будет участвовать в этом мероприятии.
Ранее Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что в настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, передает ТАСС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобрнауки начало проверку в Российско-таджикском университете в Душанбе
- СМИ: в Тамбовской области цыгане пытались сдать в металлолом беспилотник
- Сальдо заявил о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
- Полиция Молдавии предостерегла граждан от ношения георгиевской ленты
- Страницы Иванова больше нет на сайте Минобороны
- Вашингтон рассчитывает на участие Москвы в переговорах по украинскому кризису
- В курском селе произошло прямое попадание снаряда в дом
- Куклачев продолжит восстанавливаться в больнице
- У актера Кологривого обнаружился долг в 1,4 млн рублей перед налоговой
- Столтенберг заявил о «приближении» Украины к членству в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru