Вашингтон рассчитывает на участие Москвы в переговорах по украинскому кризису

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон рассчитывает на то, что Москва согласится на «искренние переговоры» на основе базовых принципов, закрепленных в Уставе ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость государств. Блинкен подчеркнул, что в случае подтверждения этих принципов может быть принята соответствующая резолюция, пишет РИА Новости.При этом на 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна, запланировано проведение мирной конференции по обсуждению ситуации на Украине. Однако, как отмечается, Россия не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял, что в настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, передает ТАСС.