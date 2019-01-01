Гуляй, пока не президент. Отдых в Турции не уронит рейтинг Зеленского
Экс-депутат Рады в эфире НСН предсказал Зеленскому снижение популярности среди избирателей вне зависимости от отдыха за границей.
СМИ узнали вероятную стоимость трехдневного отдыха новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции. В администрации пятизвездочного отеля, в котором останавливался Зеленский со своей семей, рассказали «РИА Новостям», что средняя цена за виллу на четверых составляет порядка 15 тысяч долларов в неделю. Журналисты подсчитали, что с учетом перелетов и прочих расходов стоимость трехдневного отдыха семейства Зеленского могла составить около 33 тысяч долларов.
Сотрудники отеля, расположенного в районе Бодрума, ранее поделились своими впечатлениями о следующем президенте Украины. По мнению официанта и сотрудника безопасности, встречавшихся лично с Владимиром Зеленским, он показался им приятным и простым в общении человеком. «Нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень», — отметил секьюрити. Также сотрудникам отеля понравилось, что Владимир Зеленский не привлекал внимание СМИ и обошелся без папарацци.
Однако нежелательное внимание СМИ Зеленскому все же досталось. Победителю украинских президентских выборов пришлось опровергать появившуюся в турецких СМИ информацию о том, что он отдыхал на 40-метровой яхте. Зеленский заявил, что ему не нужны яхты и виллы, он просто хотел побыть пару дней со своей семьей.
Примечательно, что о своей поездке в Турцию Зеленский изначально рассказал на своей странице в Facebook. Он признался, что на протяжении четырех месяцев подряд у него не было выходных и наконец появилась возможность отдохнуть с семьей. После двух дней отдыха, Зеленский вернулся на Украину, как и обещал.
Несмотря на повышенное внимание российских СМИ к времяпрепровождению новоизбранного президента Украины, на его рейтинге внутри страны поездка за границу вряд ли отразится. Об этом НСН ранее рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
«Уровень его популярности сейчас 73%, который не убудет от того, поедет он в Турцию или нет. Но что бы он ни сделал, через полгода мы будем иметь другой уровень поддержки Зеленского: его популярность будет снижаться. Если к парламентским выборам он выйдет на уровне поддержки 35%, это будет большой успех, учитывая условия той страны, которую он возглавит. Поэтому если кто-то считает, что он может войти в должность президента и сохранить уровень поддержки, который был во время избирательной кампании, то ошибается. В президентской кампании ему удалось, как артисту, понравиться всем, а в политике так не бывает. Любое его действие в статусе президента неминуемо будет вести к потере уровня доверия, к падению рейтинга», — предупредил политик.
Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. С большим преимуществом победил Зеленский, набрав более 73% голосов, Порошенко поддержали около 24% избирателей. Инаугурация должна пройти до конца мая, однако её точная дата пока не назначена.
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