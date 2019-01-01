Гуляй, пока не президент. Отдых в Турции не уронит рейтинг Зеленского

СМИ узнали вероятную стоимость трехдневного отдыха новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Турции. В администрации пятизвездочного отеля, в котором останавливался Зеленский со своей семей, рассказали «РИА Новостям», что средняя цена за виллу на четверых составляет порядка 15 тысяч долларов в неделю. Журналисты подсчитали, что с учетом перелетов и прочих расходов стоимость трехдневного отдыха семейства Зеленского могла составить около 33 тысяч долларов.

Сотрудники отеля, расположенного в районе Бодрума, ранее поделились своими впечатлениями о следующем президенте Украины. По мнению официанта и сотрудника безопасности, встречавшихся лично с Владимиром Зеленским, он показался им приятным и простым в общении человеком. «Нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень», — отметил секьюрити. Также сотрудникам отеля понравилось, что Владимир Зеленский не привлекал внимание СМИ и обошелся без папарацци.

Однако нежелательное внимание СМИ Зеленскому все же досталось. Победителю украинских президентских выборов пришлось опровергать появившуюся в турецких СМИ информацию о том, что он отдыхал на 40-метровой яхте. Зеленский заявил, что ему не нужны яхты и виллы, он просто хотел побыть пару дней со своей семьей.

Примечательно, что о своей поездке в Турцию Зеленский изначально рассказал на своей странице в Facebook. Он признался, что на протяжении четырех месяцев подряд у него не было выходных и наконец появилась возможность отдохнуть с семьей. После двух дней отдыха, Зеленский вернулся на Украину, как и обещал.

Несмотря на повышенное внимание российских СМИ к времяпрепровождению новоизбранного президента Украины, на его рейтинге внутри страны поездка за границу вряд ли отразится. Об этом НСН ранее рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.