Стали известны подробности отдыха Зеленского в Турции

Об отдыхе победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского в Турции рассказали сотрудники пятизвёздочного отеля, расположенного в районе Бодрума, сообщает РИА «Новости».

Представители обслуживающего персонала поделились личными впечатлениями. По мнению официанта и сотрудника безопасности, встречавшихся лично с Владимиром Зеленским, он показался им приятным и простым в общении человеком.

«Нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень», — отметил секьюрити.

Также сотрудникам отеля понравилось, что Владимир Зеленский не привлекал внимание СМИ и обошелся без папарацци.

Напомним, Владимир Зеленский отправился с семьей на отдых за границу, чтобы отвести детей на фестиваль «Весело» в Турцию.

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