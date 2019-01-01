Зеленский прояснил информацию об отдыхе на яхте в Турции

Владимир Зеленский, победивший в президентской гонке на Украине, дал комментарии по поводу ранее появившейся в турецких СМИ информации о его отдыхе на 40-метровой яхте в Турции.

«Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей», — процитировала Зеленского его пресс-служба.

В связи с вышедшими публикациями Зеленский отметил, что «создание фейков и распространение недостоверной информации — одна из болезней современных медиа».

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский вместе с семьей отправился в Турцию, чтобы отвезти детей на фестиваль «Весело».

Ранее музыкант Найк Борзов и политики Вадим Степанцов обсудили в эфире НСН итоги президентской гонки на Украине и будущее страны.

