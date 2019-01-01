Экс-депутат Рады: Отдых Зеленскому не поможет

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский сообщил, что улетел в Турцию. Он написал об этом в Facebook. Политик признался, что на протяжении четырех месяцев подряд у него не было выходных и наконец появилась возможность отдохнуть с семьей. По его словам, отдых продлится лишь два дня, после чего он вернется на Украину. Зеленский пояснил публикацию тем, что «договаривались быть открытыми».

Что бы сейчас ни делал Зеленский, уровень его одобрения неизбежно будет падать. Такое мнение в эфире НСН высказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Уровень его популярности сейчас 73%, который не убудет от того, поедет он в Турцию или нет. Но что бы он ни сделал, через полгода мы будем иметь другой уровень поддержки Зеленского: его популярность будет снижаться. Если к парламентским выборам он выйдет на уровне поддержки 35%, это будет большой успех, учитывая условия той страны, которую он возглавит. Поэтому если кто-то считает, что он может войти в должность президента и сохранить уровень поддержки, который был во время избирательной кампании, то ошибается. В президентской кампании ему удалось, как артисту, понравиться всем, а в политике так не бывает. Любое его действие в статусе президента неминуемо будет вести к потере уровня доверия, к падению рейтинга», — полагает политик.