Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине
26 апреля 202305:29
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в интервью Nikkei Asia призвал прекратить огонь на Украине.
По его словам, конфликт может стать затяжным. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться прекращения огня, отметил губернатор.
Он указал, что европейцы должны быть более активными в украинском вопросе.
Ранее Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru