Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в интервью Nikkei Asia призвал прекратить огонь на Украине.

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По его словам, конфликт может стать затяжным. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться прекращения огня, отметил губернатор.

Он указал, что европейцы должны быть более активными в украинском вопросе.

Ранее Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
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