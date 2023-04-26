Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине

По его словам, конфликт может стать затяжным. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться прекращения огня, отметил губернатор.

Он указал, что европейцы должны быть более активными в украинском вопросе.

Ранее Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

