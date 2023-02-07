СМИ: Американские конгрессмены-республиканцы выступили за передачу части Украины России
Ряд представителей Республиканской партии в американском конгрессе выступают за передачу России части украинских территорий. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на опрос Института Гэллапа.
Издание отмечает, что республиканцы желают «отдать часть Украины России ради окончания конфликта».
«Около половины из них выступили за такое решение», — подчеркивается в опросе.
Кроме того, более половины Республиканской партии считает, что США «слишком много» делает для Украины. Конгрессмены призывают Вашингтон «прекратить финансировать украинскую армию».
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США могут отказаться от поддержки Украины из-за потенциального участия в новом конфликте в случае обострения отношений с Китаем.
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