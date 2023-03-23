Губернатор Флориды Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине

США допустят ошибку, если будут вовлечены в украинский конфликт. Об этом заявил основной соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на будущих выборах американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает газета New York Post.

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По его словам, на сегодняшний момент наращивание Вашингтоном военных поставок Киеву и переброска к границам Украины сухопутных войск США совершенно недопустимы.

«Реальность такова, что вмешательство Америки, я думаю, было бы ошибкой», — добавил губернатор Флориды.

Ранее, как сообщала НСН, Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:УкраинаФлоридаГубернаторСША

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