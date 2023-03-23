Губернатор Флориды Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине
США допустят ошибку, если будут вовлечены в украинский конфликт. Об этом заявил основной соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на будущих выборах американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает газета New York Post.
По его словам, на сегодняшний момент наращивание Вашингтоном военных поставок Киеву и переброска к границам Украины сухопутных войск США совершенно недопустимы.
«Реальность такова, что вмешательство Америки, я думаю, было бы ошибкой», — добавил губернатор Флориды.
Ранее, как сообщала НСН, Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины.
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