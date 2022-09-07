Группа Pink Floyd напомнила Зеленскому о предвыборных обещаниях
Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал западные страны «не подливать масла в огонь» и выступил против поставок оружия Киеву, сообщает телеканал «360».
Музыкант обратился к супруге украинского лидера, отметив, что от ее мужа стоит потребовать выполнения предвыборных обещаний и прекращения конфликта. Многие поддержали певца в интернете. «Если под „поддержкой Украины“ вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас», — считает артист.
По его словам, главный зачинщик конфликта на Украине – Соединенные Штаты.
Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением.
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