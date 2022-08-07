Дмитрий Медведев отреагировал на позицию основателя Pink Floyd о Джо Байдене
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинение основателя Pink Floyd Роджера Уотерса в адрес президента США ДЖО Байдена и руководства НАТО о разжигании конфликта на Украине.
Об этом российский политик написал в соцсети «ВКонтакте».
«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе», — отметил Дмитрий Медведев.
Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением, сообщает телеканал CNN.
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