Дмитрий Медведев отреагировал на позицию основателя Pink Floyd о Джо Байдене

Об этом российский политик написал в соцсети «ВКонтакте».

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе», — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением, сообщает телеканал CNN.

