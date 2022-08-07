Дмитрий Медведев отреагировал на позицию основателя Pink Floyd о Джо Байдене

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинение основателя Pink Floyd Роджера Уотерса в адрес президента США ДЖО Байдена и руководства НАТО о разжигании конфликта на Украине.

Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»

Об этом российский политик написал в соцсети «ВКонтакте».

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе», — отметил Дмитрий Медведев.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением, сообщает телеканал CNN.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаНАТОБайденМузыканты о политикеМузыкантыМедведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры