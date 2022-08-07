Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс считает президента США Джо Байдена военным преступником
Глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины», убежден основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Это тяжкое преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — заявил музыкант.
Он также обвинил НАТО в возникшем кризисе и обострении ситуации в мире. Уотерс назвал российскую спецоперацию ответом на продвижение блока к границам РФ.
«Хотя Североатлантический альянс обещал этого не делать», — напомнил основатель Pink Floyd.
В своем турне «This Is Not A Drill» исполнитель затрагивает политические темы, в том числе позицию руководства США и их последствия для мирового сообщества, пишет Газета.ru.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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