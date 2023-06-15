Гросси вновь прибыл в Запорожскую область
15 июня 202312:04
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова приехал на территорию Запорожской области, контролируемую Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
11 июня организация анонсировала визит Гросси в Киев и ЗАЭС.
В МАГАТЭ ранее заявили, что опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о наличии запасных вариантов водоснабжения станции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru