Гросси вновь прибыл в Запорожскую область

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова приехал на территорию Запорожской области, контролируемую Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС

11 июня организация анонсировала визит Гросси в Киев и ЗАЭС.

В МАГАТЭ ранее заявили, что опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о наличии запасных вариантов водоснабжения станции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеМАГАТЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры